Tamı tamına 112 milyon kişi… Çin ile ilgili bunu hiç duydunuz mu?

Çin’de bilim ve teknoloji alanında çalışan yeteneklerin yaşları geçtiğimiz on yıl içinde düşüşünü sürdürüyor. The China Association for Science and Technology - CAST (Çin Bilim ve Teknoloji Kurumu), merkez Çin’in Hunan eyaletindeki Changsa kentinde, ülkenin bilim-teknoloji alanındaki beşeri kaynaklarının gelişimine ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Çin’de 112,34 milyon kişi bilim ve teknoloji alanında istihdam ediliyor.

ÇOĞUNLUĞU 39 YAŞ ALTI OLUŞTURUYOR

Söz konusu raporda 2019 sonu itibarıyla, 39 ve altı yaşlardaki yetenekler toplam bilim-teknoloji personelinin yüzde 73,89 kadarını oluşturduğu; 50 ve daha yüksek yaştakilerin de toplam çalışan sayısı içindeki oranının yüzde 9,94’e düştüğünü gösteriyor. Ayrıca kadın bilim-teknoloji yeteneklerinin oranı hızla büyüyerek 2005 yılındaki yüzde 33’lük orandan 2019’da yüzde 40’a çıkmış durumda.