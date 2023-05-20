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Medya Tamı tamına 10 milyon oy! İkinci tur öncesi dikkat çeken ayrıntı
Medya

Tamı tamına 10 milyon oy! İkinci tur öncesi dikkat çeken ayrıntı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:53:00 -
Tamı tamına 10 milyon oy! İkinci tur öncesi dikkat çeken ayrıntı

Birinci turda oy kullanmamış 9 milyon seçmen, 1 milyon da iptal oyları olduğuna dikkat çeken Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Neticeyi belirleyecek bir rakam bu” dedi.

Birinci turda oy kullanmamış 9 milyon seçmen, 1 milyon da iptal oyları olduğuna dikkat çeken Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Neticeyi belirleyecek bir rakam bu” dedi. 

Tamer, yazısında özetle şunları kaydetti: 

“Şu noktaya dikkat:

Birinci turda oy kullanmamış 9 milyon seçmen var.
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1 milyon da iptal oyları var.

Etti 10 milyon yeni oy, Neticeyi belirleyecek bir rakam bu.

Ne demektir 10 milyon bilir misiniz?

- Yunanistan’ın nüfusu kadar.

***

Lakin, oy verecek olsaydı o 9 milyon kişi, birinci turda da sandığa giderdi.

Belki yine gitmeyecek.

Ya da kısmen gidecek...

Sinan Oğan’dan kalan 2.8 küsur milyon oyun garantisi var mı? O da belli değil...

İster misiniz sonucu sandığa gidenler değil de gitmeyenler belirlesin.

O da mümkündür.”

 

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