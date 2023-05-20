Tamı tamına 10 milyon oy! İkinci tur öncesi dikkat çeken ayrıntı
Birinci turda oy kullanmamış 9 milyon seçmen, 1 milyon da iptal oyları olduğuna dikkat çeken Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Neticeyi belirleyecek bir rakam bu” dedi.
Birinci turda oy kullanmamış 9 milyon seçmen, 1 milyon da iptal oyları olduğuna dikkat çeken Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Neticeyi belirleyecek bir rakam bu” dedi.
Tamer, yazısında özetle şunları kaydetti:
“Şu noktaya dikkat:
Birinci turda oy kullanmamış 9 milyon seçmen var.
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1 milyon da iptal oyları var.
Etti 10 milyon yeni oy, Neticeyi belirleyecek bir rakam bu.
Ne demektir 10 milyon bilir misiniz?
- Yunanistan’ın nüfusu kadar.
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Lakin, oy verecek olsaydı o 9 milyon kişi, birinci turda da sandığa giderdi.
Belki yine gitmeyecek.
Ya da kısmen gidecek...
Sinan Oğan’dan kalan 2.8 küsur milyon oyun garantisi var mı? O da belli değil...
İster misiniz sonucu sandığa gidenler değil de gitmeyenler belirlesin.
O da mümkündür.”