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Tamı tamına 10 kilo! Solunum şikayeti ile gitti ama...

Yalova’da solunum şikayeti ile hastaneye giden 56 yaşındaki Sunay E.’nin karnından 10 kiloluk kist çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
Tamı tamına 10 kilo! Solunum şikayeti ile gitti ama...

Yalova Özel Atakent Hastanesi’ne solunum güçlüğü şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki Sunay E. hayatının şokunu yaşadı.

Tetkiklerde Sunay E.’nin karın bölgesinde bir kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edilen Sunay E., değerlendirmeler neticesinde ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Aslan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bilgin Yurdakul tarafından 2 saat süren ameliyat sonunda Sunay E.’nin karın bölgesinden 10 kiloluk kist çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
  1. Yalova Özel Atakent Hastanesi
  2. KİS

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