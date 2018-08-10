Tamer Özyurt: Kriz söylentisi yurtdışı kaynaklı

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, son günlerde bazı gayrimenkul şirketlerinin konkordato talep edeceği, battığı veya iflas edeceği şeklindeki iddiaların ve inşaat şirketlerinin listesinin bulunduğu sosyal medya paylaşımlarını araştırdıklarını, ilgili birimlere, hangi IP’den çıktığına kadar tüm çalışmaları yaptırdıklarını söyledi.

Özyurt, “Özellikle Twitter’da bu paylaşımı ilk dolaşıma sokan hesabın adresi Mısır’dan çıktı. Daha önceki paylaşımlarına baktığımızda tamamen FETÖ dilinin kullanıldığı paylaşımları yapan bu hesabın tweet’lerinin hızlı bir şekilde paylaşıldığını gördük. Kriz iddialarının yurtdışı kaynaklı olduğunu gördük ve belgeledik. Bu durumla ilgili hukuki işlemleri başlattık” dedi.