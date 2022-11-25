  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Tamer Karadağlı TRT dizisine katıldı
Medya

Tamer Karadağlı TRT dizisine katıldı

TRT Dijital'de yayınlanacak olan Serhat dizisinin yapımcısı ve başrolü Tamer Karadağlı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 17:14:00 -
Tamer Karadağlı TRT dizisine katıldı

Tamer Karadağlı TRT Dijital için "Serhat" adlı dizisinin yapımcılığını üstleniyor.

Tamer Karadağlı son olarak “Andropoz” dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Ünlü aktör şimdi de hem yapımcı, hem de aktör kimliğiyle birden karşımızda olacak. Karadağlı kendi yapım şirketi ATK’nın yapımcılığında “Serhat” adlı diziye başladı. Dizide Karadağlı Güneydoğu’dan İstanbul’a gelen bir özel harekatçıya hayat verecek.

Dizinin konseptine Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı beraber imza atıyor. Çekimleri başlayan diziyi Bora Tekay yönetiyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizide Leyla rolüne hayat veren Nefise Karatay, Tamer Karadağlı’nın (Serhat) partnerini oynuyor. Cast direktörlüğünü Esra Ardahanlıoğlu yaptığı dizide Volkan Severcan (Faik), Demir Karahan (Vasıf), Muhammet Emre Kaya (Sarp), Tutku Topaç (Defne), Haluk Özenç (Tankut), Filiz Çelik (Müjgan), Mert Özbek (Fırat), Burcu Karakaya (Gökçe), Pınar Tuncegil (Zerrin) ve Tamer Yiğit (Cemil) başlıca rolleri paylaşıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23