TAMBU’yu indirdi Mercedes kazandı

Tambu’yu indiren milyonlarca kişi arasından yapılan çekilişle Mercedes A 180’i kazanan Özlem Gündoğdu, anahtarını Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir’in elinden aldı. Tambu’da yer alan hareketli çıkartmaları ve stickerlerı çok severek kullandığını belirten Gündoğdu, “Eve zarf geldiğinde oldukça şaşırdım ilk etapta arabanın bana çıktığına inanmadım. Telefonla beni aradıkları zaman gerçek olduğuna inandım. Türk Telekom’a çok teşekkür ediyorum” dedi.