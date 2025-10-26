Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Medya dünyasını sarsan rezaletin fitilini yine Akit ateşledi!

Evli bir kadınla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Merdan Yanardağ’ın ihaneti, kocasının çektiği görüntülerle belgelenince ortalık karıştı. Ancak dikkat çeken nokta şu oldu: Kendini “özgür basın” diye pazarlayan muhalif medya organları, skandalı görmezden geldi. Halk TV, Tele1 ve benzeri kanallar, olayın üzerini örtmek için adeta seferber oldu.

Tamar Tanrıyar özetle şöyle konuştu;

“Devletin takip ettiği yasadışı haberleşme trafiği sonucunda Yanardağ hakkında casusluk soruşturması başlatıldı ve televizyon kanalına kayyum atandı. Deliller ortada, belgeler açık! Ama buna rağmen “sözde” basın mensupları, konuyu manipüle etmeye kalkıştı. A Haber ve Yeni Akit’in ortaya çıkardığı deliller, medya içindeki kirli ilişkiler zincirini bir kez daha gözler önüne serdi.” Dedi.

Muhalif medyanın “dokunulmaz” ilan ettiği isimlerin birer birer açığa çıkması, yıllardır yürütülen gizli işbirliklerini de ifşa etti. İmamoğlu’na yakın bazı gazetecilerin “menfaat ağı” içinde olduğu iddiaları güçlenirken, kamuoyu artık şu soruyu soruyor: “Bu sessizlik neden?” diye sordu.

Tanrıyar; “Özgür Özel’in “kontrollü muhalefeti”yle gazı alınan kitleler, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve medya manipülasyonlarına göz yumarken, Akit gerçeği yazmaya devam ediyor.” Diye eklerek;

“Helal olsun Akit’e, helal olsun A Haber’e! Gerçekleri saklamadan, korkmadan, kimden gelirse gelsin ihaneti ifşa ettiler.” Dedi.

Tamar Tanrıyar’ın konuşmasının tamamı Siber Haber Tv’de.