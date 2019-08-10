0553 313 94 23

Tamamlandığından bölgenin en büyük kamu binası olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tamamlandığında bölgenin en büyük kamu binası olacak olan 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip yeni emniyet binası alanında incelemelerde bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:35
Tamamlandığından bölgenin en büyük kamu binası olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tamamlandığında bölgenin en büyük kamu binası olacak olan 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip yeni emniyet binası alanında incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Şentop, “Hem bina yeterli gelmiyor hem de bölge itibarı ile depreme karşı dayanıklılık konusunda da sıkıntıları var. Onun için bir an önce oradan emniyet personelimizin ayrılması ve buraya yerleşmesi önem taşıyor” dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda emniyet personeli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü için yapımı devam eden 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip olan yeni emniyet binasında incelemelerde bulunmak için alana geldi. İnceleme öncesi Emniyet Müdürü Mustafa Aydın çalışmalar hakkında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a detaylı bilgi verdi. Daha sonra yetkililer yeni emniyet binası alanında kısa bir gezinti yaparak çalışmaları inceledi. Kaba inşaat kısmı tamamlanan yeni emniyet binasının tamamlandığında Trakya’nın en büyük kamu binası olacağı ifade edildi.



“Depreme karşı dayanıklılık konusunda da sıkıntıları var”


TBMM Başkanı Mustafa Şentop incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası yapılıyor. İnşallah ihale sırasında belirlenen tarihten önce teslim edilmiş olacak. 10 Nisan’da İnşallah açılış yaparız diye umut ediyoruz. Şuan mevcut İl Emniyet Müdürlüğü binamızın bir takım sıkıntıları var. Hem bina yeterli gelmiyor hem de bölge itibarı ile depreme karşı dayanıklılık konusunda da sıkıntıları var. Onun için bir an önce oradan emniyet personelimizin ayrılması ve buraya yerleşmesi önem taşıyor” dedi.



"Bölgenin, Trakya’da en büyük kamu binası olacak"


Yeni yapılan binayı beğendiğini de ifade eden TBMM Başkanı Şentop, “Bu bina aynı zamanda açıldığında bölgenin Trakya’da en büyük kamu binası olacak. Bu işi çok yakından takip eden İl Emniyet Müdürümüze, Valimize ve çalışmaları yürüten bütün arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Bina güzel burada daha önce bölge trafik vardı. Bizim gençliğimizde öyle diyelim. Burada bu kadar büyük bir alan olduğu dışarıdan geçerken fark etmiyordum. Gerçekten güzel bir yer” diye konuştu.


Açıklamaların ardından TBMM Başkanı Şentop, binadan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
    1. Ticari araç elektrik direğine çarptı:..
    2. 'Şimdi kurban için bağış zamanı'
    3. Rusya'dan Keşmir'i ilhak eden..
    4. Kurban payı nedir? Kurban payı nasıl..
    5. Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi..
    6. Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de
    7. Kuşadası’nda eğitimli köpekler ve..
    8. Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi..
    9. Diyanet açıkladı! İl il Kurban Bayramı..
    10. 7 saat süren kaçak kurbanlık..
    11. Menemen’de bayramlaşma merasimi
    12. Kurban ne zaman kesilir? Kurban..
    13. Yaşlı kadının çifte bayram sevinci
    14. AK Parti Menemen’den muhtarlara ziyaret
    15. Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan..
    16. Kars’ta iki aile arasında yayla..
    17. Kurban etinin faydaları nelerdir?
    18. Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
    19. Vali Deniz ve eşi şehit ailesi ile..
    20. Tamamlandığından bölgenin en büyük..
    21. Evde kıyma nasıl çekilir? Evde kıyma..
    22. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    23. Kars’ta, “Kemerin ses getirsin”..
    24. Kurban eti nasıl muhafaza edilmelidir?
    25. Ödemiş’te orman yangını
    26. Düzce’de otomobil içine bırakılan..
    27. Başkan Başdeğirmen, Hayvan Pazarında..
    28. Muş’ta HDP’li 3 isim gözaltında
    29. Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç..
    30. Çin'de Lekima Tayfunu: 22 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti