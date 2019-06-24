0553 313 94 23

Tamamlandığında üreticilere her yıl 2 milyon daha fazla kazandıracak

1810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı’nın yüzde 25’i tamamlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Tamamlandığında üreticilere her yıl 2 milyon daha fazla kazandıracak

1810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı’nın yüzde 25’i tamamlandı. Üreticiye her yıl yaklaşık 2 milyon lira daha fazla kazandıracak projede hedef yıl sonuna kadar gövde dolgusunu bitirmek.


Havaların ısınmasıyla birlikte inşa çalışmaları yeniden hızlanan Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı’nda yüzde 25 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Projede şu ana kadar yaklaşık 26 bin metreküplük gövde dolgusu bitirilirken, yıl sonuna kadar 130 bin metreküplük dolgunun tamamının bitirilmesi hedefleniyor.



2021 yılında tamamlanacak


Horzum-Alayaka Barajı’nın son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “1300 kotlarındaki inşaat alanında kış ayları oldukça sert geçiyor. Bu nedenle inşaat soğuk dönemlerde istediğimiz hızla ilerleyemiyor. Ancak yaz aylarıyla birlikte çalışmaları hızlandırdık. Yıl sonunda kadar barajın gövdesindeki dolgu işlemlerini tamamlayarak, bahar aylarıyla birlikte beton kaplama çalışmalarına başlamak istiyoruz” diye konuştu.


Horzum-Alayaka Barajı’ndaki çalışmalar biter bitmez sulama şebekesi için çalışmalara başlanacağının altını çizen Ali Fuat Eker projeyi 2021 yılı ortalarında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Eker, “Önümüzdeki yıl beton kaplamaları bitirerek, 2020 sonunda barajı su tutulabilir hale getirmek istiyoruz. Projenin tamamı ise 2021 haziranında tamamlanacak” dedi.



2 milyon lira kazandıracak


Alaşehir Horzum-Alayaka Köyü’nün 6 kilometre güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi için 130 bin metreküp dolgu yapılacak.740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    1. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    2. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    3. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
    5. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    6. Altay’dan, İzmir’e birlik çağrısı
    7. Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve..
    8. Büyükşehir’in gelecek stratejisi..
    9. Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit!..
    10. Erdemli Belediyesi’nin camilere..
    11. Siirt’te PKK’ya yardım eden 10 kişi..
    12. 15 Temmuz gazilerine hâlâ madalya yok!
    13. Masa başı çalışanlara altın beslenme..
    14. Komşu iş yerini kurşunladılar,..
    15. Siirt’te bir iş yerinin havuzuna düşen..
    16. Osmaneli’nde Genç ve Kadın Girişimci..
    17. Türkiye şampiyonluğu için son viraj
    18. Osmaneli’nde hız ve trafik kontrolleri..
    19. Hırdavat ihracatında başı Almanya..
    20. Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya
    21. İsviçre’den geldi, Samsun’da obezite..
    22. ÇADEM yeni yerinde hizmet veriyor
    23. Aquapark alanı 30 Ağustos’ta halkın..
    24. Husilerin saldırdığı Abha..
    25. İran’dan ABD’ye tehdit
    26. (Özel) Gültak: “ATAŞ lojmanlarında,..
    27. Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası
    28. İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine yaz..
    29. Mumcu’ya Büyükşehir dokunuşu
    30. Ordu 5 firma listelerde
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama