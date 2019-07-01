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Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun köprüsü olacak! Yüzde 97'si bitti

Batman'da inşası devam eden Hasankeyf-2 Köprüsü'nün yüzde 97'lik bölümü tamamlandı. Ay sonu tek yönlü hizmete açılacak köprü, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun köprüsü olacak! Yüzde 97'si bitti

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, ay sonunda tek yönlü olarak hizmete açılacak.

Bölünmüş yoldan oluşan ve aynı zamanda üzerinde yaya geçişi de yer alan köprü, ayakları 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerine inşa edildi. 6 yıldır aralıksız süren çalışmaların ardından 14 ayağı tamamlanan köprünün inşasında sona gelindi.

Tek yönlü hizmete açılacak

1080 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 105 metre yüksekliğindeki köprünün her bir kolonu, bin 800 ton demir ve 10 bin metreküp beton kullanılarak yapıldı. Yüzde 97'si tamamlanan ve tek yönlü olarak ay sonunda hizmete açılacak köprünün diğer yönü ise kalan 30 metrenin tamamlanmasıyla yıl sonunda hizmete alınacak.

"750 milyon liralık harcama yapıldı"

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla mevcut kara yolunun sular altında kalacak olmasından dolayı yapılan köprünün inşa edildiğini söyledi.

Koç, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün Türkiye'deki en uzun köprüler arasında yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"850 milyon liralık bütçeyle yapılan Batman-Hasankeyf bağlantı yolunda şu ana kadar 750 milyon liralık harcama yapıldı. Köprünün tek yönü bu ay içerisinde tamamlanacak. Diğer yönde ise 30 metrelik kısmın tamamlanmasıyla köprü çift yönlü olarak halkın kullanımına açılacak."

"Çevre ülkeleri birbirine bağlayacak"

Türkiye'de özellikle son yıllarda ulaşımda büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Koç, "Batman-Hasankeyf bölünmüş yolu aynı zamanda çevre ülkelerle de bağlantıyı sağlayacak. Çevremizdeki ülkelerin Anadolu'nun diğer noktalarına ulaşımları noktasında bizim yüzümüzü ağartacak bir proje" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
  1. Hasankeyf Kaymakamlığı
  2. Hasankeyf
  3. Batman
  4. Haluk Koç
  5. Ilısu Barajı

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