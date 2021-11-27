  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak! Sevindiren gelişme: Testleri başarıyla geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak! Sevindiren gelişme: Testleri başarıyla geçti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle yapımı devam eden Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasındaki en büyük temel bilim yatırımı olan ve tamamlandığında Avrupa’nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) kullanılacak olan ve Moskova'da testlerden geçen teleskobun 4 metre çaplı aynası, bugün Rus askeri uçakla Erzurum'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 22:09:00 - 2021-11-27 22:15:21
Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak! Sevindiren gelişme: Testleri başarıyla geçti

Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) 4 metre çapındaki aynası, Rusya’dan havalanan dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi.

4.7 ton ağırlığındaki aynası Erzurum’a ulaştı

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen DAG Projesi, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR,

6 saatlik taşınma süresi olacak

2012 yılında yapımına Erzurum Konaklı Dağında başlanan Doğu Anadolu Gözlemevinin Rusya’da yapılan teleskop aynası Moskova’dan havalanan dünyanın en büyük kargo uçaklarından birisi olan Antonov An-124 ile Erzurum’a getirildi. Yarın sabahın ilk ışıkları ile Konaklı Dağına çıkartılacak olan aynanın 6 saatlik taşınma süresi olacak.

Taşınmanın ardından bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanılacak ve iklimlendirme - soğutma - toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatın da tüm hızıyla devam etmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı duygu dolu anlar yaşadı

Aynanın sorunsuz olarak Erzurum’a gelmesi üzerine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anlar yaşayan Çomaklı, “Duygulanmamak elde değil çok fazla emek verdik” dedi.

Çomaklı ayrıca, çalışmaların başarıyla sürdüğünü kaydederek, “Milli Uzay Programının bir parçası olan ve ülkemizin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) kurulum süreci, pandemi koşulları başta olmak üzere coğrafik ve atmosferik çalışma şartlarına rağmen, Üniversitemiz Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) tarafından başarıyla yürütülüyor. Şubat ayının başında İtalya’dan yola çıkan ve alınan özel izinler ile Gümrük Müdürlüğündeki resmi işlemlerin ardından 26 Şubat’ta Erzurum’a getirdiğimiz 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobunun ardından Gözlemevimizin aynası da bugün şehrimize ulaştı. Rusya’da bulunan DAG Teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik testleri DAG teknik ekibinin katılımıyla Moskova’da yapıldı ve testlerden başarıyla geçti. Rektörlüğümüzce sağlanan finansal destek sayesinde, 3 ay gibi kısa bir sürede DAG yerleşkemizin yolunu ıslah ettik ve Erzurum’a uçakla gelen 4 metre çaplı, Türkiye’nin en büyük teleskop aynasını karayoluyla taşımak için hazır hale getirdik” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İl Sağlık Müdürü İstanbul için tarih verdi
Aktüel

İl Sağlık Müdürü İstanbul için tarih verdi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, birkaç hafta içinde aşı haritasında İstanbul'un da "maviye" döneceğini söyledi...
BAE savaşa resmen müdahil oluyor
Dünya

BAE savaşa resmen müdahil oluyor

El-Cezire televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Etiyopya'da devam eden iç savaşa müdahil olduğunu duyurdu.
CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz
Gündem

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde yapımına başlanan metro projelerinin CHP‘li İBB Başkanı Ekrem İmamoğl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay