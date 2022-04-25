Tamamen yerli ve milli... Göreve hazır

Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen iş birliğiyle güvenlik güçlerine yeni bir mühimmat kazandırılıyor. Alınan bilgiye göre, ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) öz kaynaklarıyla geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat göreve hazır hale getirildi.

Farklı silah sistemlerinde keskin nişancılardan insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit grubuna karşılık verebilen Atom, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri olacak.

Savunma sanayisine hizmet veren iki milli kuruluşun bilgi birikimleriyle kısa sürede geliştirilen mühimmat, hedef setine karşı yurt dışı alternatiflerinin ötesinde bir etkinlik sunuyor.

40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, içinde bulunan özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla namludan çıkarken havada paralanacağı zamana programlanabiliyor. Böylece mühimmata nerede patlayacağı bilgisi namludan çıkarken yükleniyor. Mühimmat hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor.

Atom, farklı platformlarla görev yapıp, ASELSAN Şahin Silah Sistemi ile terörist gruplarca sıklıkla kullanılan mini İHA’ları imha edebiliyor.

Mühimmat, kara hedeflerine karşı da ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve üç ayak sehpa üzeri ASELSAN Atom Atış Kontrol Sistemi ile birlikte kullanılıyor. 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın birliklerde kullanılmaya başlanmasıyla özellikle siper arkasında saklanmış terörist gruplar, bina içine gizlenmiş keskin nişancılar artık tehdit olmaktan çıkacak.