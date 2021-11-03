Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), GÖKTUĞ Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk milli hava hava füzelerini geliştirmek için çalışmalara devam ediyor.

GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirilen ilk füze olan BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi (WVRAAM), daha önce yerden ve F-16’dan atış testlerini başarıyla tamamlamıştı. Proje kapsamında geliştirilen ikinci füze olan GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM) ise yerdeki gerçek F-16 kanadından test atışını başarıyla gerçekleştirmişti.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’nin havadan atışlı testleri, çok kısa süre önce gerçekleştirildi.

401’inci Test Filo Komutanlığı’na ait F-16 Fighting Falcon Blok 40 savaş uçağından ateşlenen GÖKDOĞAN Füzesi, Konya’daki testler esnasında hedefini başarıyla imha etti. Böylelikle ilk milli hava hava füzeleri olan GÖKDOĞAN ile BOZDOĞAN’ın hem yerden hem de havadan atışlı test programları başarıyla tamamlanmış oldu.

SavunmaSanayiST.com’un 8 Eylül 2021 tarihli haberinde, GÖKDOĞAN Füzesi’nin atış testinin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmişti. Füzelerin, kısa süre içerisinde seri üretime geçeceği tahmin ediliyor.

GÖKTUĞ projesi

AIM-9 ve AIM-120 Füzelerinin Amerika Birleşik Devletleri’nden tedarikinde çeşitli sıkıntıların yaşanması ve birim maliyetlerinin çok yüksek olması; yüksek irtifa hava savunmasını bu füzeler aracılığıyla F-16 savaş uçakları tarafından gerçekleştiren Türkiye’yi, milli havadan havaya füzelerini geliştirmek zorunda bırakmıştır.

Bu kapsamda 2013 yılında GÖKTUĞ Projesini başlatan TÜBİTAK-SAGE, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırmak için önemli bir adım atmıştır. GÖKTUĞ Projesi, BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi (WVRAAM) ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM) olmak üzere iki ayrılmaktadır.

BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi (WVRAAM)

BOZDOĞAN, ABD üretimi AIM-9X’in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi’dir. Mükemmel Nişan Hattı Sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip olan BOZDOĞAN, elektronik harbe karşı dayanıklı yapıdadır. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının 3 katı hıza (Mach 3) ulaşabilmektedir ve vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahiptir. IIR başlığı sayesinde, seyir füzelerine dahi etki edebilecek şekilde geliştirilmiştir.

TÜBİTAK-SAGE ve 401’inci Test Filo Komutanlığı iş birliği ile Nisan 2019’da çırpıntı (flutter) testleri başlatılan BOZDOĞAN’ın; Kasım 2019’da yerdeki F-16 kanadından test atışı gerçekleştirilmiş ve 4 kilometre yükseklikteki yüksek hızlı insansız hava aracını başarıyla imha etmiştir.

GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM)

GÖKDOĞAN, ABD üretimi AIM-120 AMRAAM’ın muadili olan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’dir. Katı hal tasarımlı Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığı bulunan GÖKDOĞAN; at-unut, birden fazla hedefe kilitlene bilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebilmektedir. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi yapabilmektedir.

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