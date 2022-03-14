Tamamen yerli ve milli... Başarıyla ateşlendi
Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosunun ilk kez "MÜREN" savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG PREVEZE denizaltından başarılı bir şekilde atıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AKYA eğitim torpidosunun denizaltılardan atış testlerine devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İlk defa 'Müren' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde, TCG Preveze denizaltımızdan başarılı bir atış gerçekleştirildi. Bu başarıya katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, ROKETSAN ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ederiz."