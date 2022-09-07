Tamamen yerli ve milli... 50 binden fazlası sahada kullanılıyor!

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde yer alan KCR 556, hassas vuruş yapma özelliğine sahip serbest salınımlı namlu, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme ile çalışıyor.

Kalekalıp’ın kendi özgün tasarımı ve üretimi olan KCR 556, soğuk, sıcak, ıslak, nemli, tozlu ve çamurlu gibi zorlu şartlarda çalışabiliyor.

NATO testlerinden başarıyla geçen milli piyade tüfeği, kullanıcıya çift elle kullanım imkânı tanıyor.

50 binden fazla sahada kullanılan KCR 556, 15 bin namlu atım ömrüne sahip. 5.56mm x 45 NATO kalibre piyade tüfeği, kullanım alanlarına ve amacına göre 7.5", 11", 14.5" ve 16" namlu boyu seçenekleri de bulunuyor.