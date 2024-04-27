Tam saha direniş! Siyonistlere rahat yok

Filistinli mücahitler, Gazze’de soykırım yapan işgalci siyonist İsrail’e karşı tam saha direniş gösteriyor. Beyt Hanun’dan Refah’a kadar her alanda bulunan Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları, soykırımcı işgal güçlerine karşı beklenmedik saldırılar düzenliyor.

Gazze Şeridi’nin çevresindeki Siyonist yerleşim yerlerindeki askeri bölgeleri de sıkça roketlerle hedef alan Filistinli Mücahitler, her alanda direnişini sürdürüyor. İşte son zamanlarda medyaya yansıyan çarpışmalardan bazıları…

CUHR EL-DİK: GÖZETLEME ÜSSÜ HAVAN TOPLARIYLA YOK EDİLDİ

İzzeddin El Kassam Tugayları dün (26 Nisan) Gazze Şeridi’ndeki Cuhr el-Dik’in doğusunda gözetleme ve casusluk için üs kuran İsrail askerlerini havan toplarıyla vurdu. Edinilen bilgiye göre, üste bulunan işgalciler yok edildi.

BEYT HANUN: KESKİN NİŞANCI İŞGALCİ SUBAYI İNDİRDİ

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Kuzey Gazze’deki Beyt Hanun’da varlığını sürdüren Kassam Tugayları, 25 Nisan’da İsrail ordusuna yönelik keskin nişancı taarruzu gerçekleştirdi. Beyt Hanun’un kuzeyinde Kassam mücahidinin menziline giren bir siyonist subay, başarılı bir atışla indirildi.

18 Nisan’da yine Beyt Hanun'un doğusunda Kudüs Tugayları işgalci İsrail askerlerini keskin nişancı atışlarıyla öldürdü.

EL-MUĞRA: F-16 BOMBALARIYLA 2 SİYONİST BİRLİĞİ HAVAYA UÇURDU

İzzeddin el-Kassam Tugayları, El-Muğra bölgesindeki sivillere atılan ve patlamayan F-16 bombalarını kullanarak 2 ayrı pusu kurdu. Bombaları mayın olarak kullanan Filistinli mücahitler, pusuya düşürdüğü 2 mekanize birliği havaya uçurdu.

DEYR EL-BALAH: BULDOZER İMHA EDİLDİ

21 Nisan’da Deyr el-Balah’ın doğusunda konuşlanan İsrail ordusuna ait D9 askerî buldozeri, Kassam mücahitleri tarafından imha edildi.

Yapılan açıklamada, Yasin-105 roketiyle hedef alınan ve alev topuna dönen buldozer ile içindeki işgalci askerlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAN YUNUS: İŞGALCİLERE BÜYÜK PUSU!

Kassam Tugayları, 5 Nisan’da Han Yunus şehrinin doğusundaki El Zana bölgesinde İsrail işgal askerleri ve araçlarını pusuya düşürdü.

8 dakikalık operasyon görüntüsü yayınlayan Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin ve savaş araçlarını havaya uçurdu.

Bir sonraki gün (6 Nisan) ise Han Yunus'ta Filistinli mücahitler, 5 Siyonist askeri sıfır mesafeden öldürdü ve çok sayıda askeri yaraladı. Bir siyonist zırhlı asker taşıyıcısı ise ‘Tandum’ roketi ile imha edildi.

NETZARİM: İSRAİL’İN KARARGAHI İMHA EDİLDİ

Kassam Tugayları, 25 Nisan’da İsrail’in lojistik koridoru olarak kullandığı Netzarim bölgesinde operasyon düzenledi. Bölgede konumlanan siyonist işgal güçleri, Gazzeli mücahitler tarafından ağır kalibreli havan toplarıyla bombalandı.

Yine 8 Nisan’da Kassam Tugayları, Netzarim ekseninde faaliyet gösteren siyonist Nahal Tugayı'nın karargâhını ağır kalibreli havan toplarıyla vurdu.

Kudüs Tugayları, 25 Nisan’da siyonist güçlerin toplandığı alanı havan toplarıyla bombardımana tabi tuttu.

20 ve 23 Nisan’da Türk hastanesi yakınlarında karargah kuran siyonist birlikler, Kudüs Tugayları tarafından ağır kalibreli havan toplarıyla imha edildi.

ŞUCAİYE: SİYONİST BİRLİĞE BOMBARDIMAN

10 Nisan’da Filistinli mücahitler, Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye mahallesine sızmaya çalışan Siyonist zırhlı birliğini ağır kalibreli havan toplarıyla vurdu.

GAZZE’NİN GÜNEY BATISI: İŞGALCİLERİN TOPLANDIĞI ALAN VURULDU

Kassam Tugayları, Gazze Şehri'nin güneybatısındaki işgalci kuvvetlerin toplandığı alan havan toplarıyla bombardımana tabi tutuldu.

EL-AMAL: MERKAVA TANKI İÇİNDEKİLERİYLE BERABER YOK EDİLDİ

7 Nisan’da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısındaki el-Amal mahallesinde Siyonist bir "Merkava" tankı fedai eylem bombasıyla sıfır noktasından imha edildi.

EL-HADAS: SAKLANAN SİYONİST BİRLİK VE KURTARMA EKİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kassam Tugayları, anti-personel bombası ile El-Hadas bölgesini çevreleyen evlerden birinde saklanan birliği ve onları kurtarmaya gelen askerleri hedef aldı. Filistinli mücahitler, 3 Siyonist askerin öldürülerek parçalandığını ve çok sayıda askerin de yaralandığını doğruladı.

EL BAYDAR: TOPLANAN SİYONİSTLER BOMBALANDI

Kudüs Tugayları, 23 Nisan’da El Baydar bölgesinde toplanan işgalci İsrail askerlerini havan toplarıyla bombaladı.

CEBALİYE: AĞIR MAKİNELİ TÜFEK İLE SALDIRI

15 Nisan’da Kudüs Tugayları, Cebaliye’nin doğusunda konumlanan işgalci İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldı.

ŞEYH ALİ EBU MADİN BÖLGESİ: KOMUTA KONTROL MERKEZİ VURULDU

Kudüs Tugayları, 15 Nisan’da işgalci İsrail’in komuta kontrol merkezini hedef aldı. Filistinli mücahitler, Nuseyrat’ın kuzeyinde yer alan ve Filistin Üniversitesi yakınlarındaki Şeyh Ali Ebu Madin bölgesinde konumlanan Siyonist komuta kontrol mevziisi ağır kalibreli havan toplarıyla bombalandı.

Kaynak: Haber 7