Tam ölçülü şekerpare tarifi
Şekerpare nasıl yapılır? Ramazan bayramında baklava açmak yerine şekerpare hazırlamak isteyenler tam ölçülü, denenmiş tariflere göz atıyor. İşte, denenmiş şekerpare tarifi
Kolay tatlı tarifleri | Bayram sofraları tatlısız olmaz diyorsanız; leziz bir şekerpare hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü şekerpare tarifi
Tam ölçülü şekerpare tarifi
Malzemeler:
- 125 gram margarin ya da tereyağı
- 2 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı irmik
- 3 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi
- 1 su bardağı pudra şekeri
Üzeri için:
- 20 adet fındık
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 3-4 damla limon
Şekerpare nasıl yapılır?
Tatlının üzerine soğuk şerbet döküleceği için işe şerbeti hazırlayarak başlamalısınız.
Su ve şekeri ocağa alın kaynamaya bırakın.
Şerbet kıvam alınca limonu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Hamur malzemelerin hepsini bir yoğurma kabının içine alın.
Hamuru güzelce yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
Ardından bir tepsiye yağlı kağıt serin.
Hamurdan parçalar koparın ve yuvarlaklar yapın.
Her bir şekerparenin üzerine bir adet bütün fındık yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şekerpareler kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şerbeti gezdirin.
Tatlı şerbeti iyice çektikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.