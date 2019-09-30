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Tam ölçülü çıtır kornişon turşu tarifi

Kornişon turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde kornişon turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusunun tam mevsimi. Çıtır çıtır kornişon turşusu nasıl yapılır? Tam ölçülü bir kornişon turşusu tarifi haberimizde...

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:59
Tam ölçülü çıtır kornişon turşu tarifi

Kornişon turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde kornişon turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusunun tam mevsimi. Çıtır çıtır kornişon turşusu nasıl yapılır? Tam ölçülü bir kornişon turşusu tarifi haberimizde...

Çıtır çıtır kornişon turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

3 kg küçük boy kornişon salatalık
1 su bardağı iri turşuluk tuz
3 su bardağı sirke (her kg için 1 bardak)
2 baş sarımsak
3 litre su içme suyu (15 bardak klasik )
1 avuç nohut
1 yemek kaşığı dolusu limon tuzu

Yapılışı

Salatalıkları yıkayıp bıçağın ucu ile delikler oluşturalım.

Ayrı bir yerde su, sirke, tuz, limon tuzu iyice eriyene kadar eritelim.

Kuracağımız turşu kavanozlarının en altına soyup ayıkladığımız sarımsakları, nohutları koyalım.

Deldiğimiz salatalıkları sıkıca dolduralım.

Üzerlerini geçecek kadar hazırladığımız turşu suyunu ekleyelim.

Ağızlarını sıkıca kapatıp en az 10 gün hiç açmadan bekletip, turşu olduktan sonra serin bir yerde muhafaza edelim.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:00
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