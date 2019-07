ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Hükümetlerimiz döneminde, yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapmaya başladık. Sonunda insanımız yeniden demir yolu ile tanıştı, treni hatırladı, konforlu, güvenli, rahat ulaşıma kavuştu." dedi.

Bakan Turhan, Türk Telekom'un The Ankara Hotel'de düzenlediği 2'nci Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, her insanın nasıl bir hikayesi varsa her yolun ve her fotoğrafın da bir hikayesinin bulunduğunu söyledi.

Her insanın kendi hikayesini yazdığını, her yolun akıp giden zamana tanıklık ettiğini ve her fotoğrafın anı kaydettiğini belirten Turhan, bugünün dünyasında insanın yolsuz, yolun seyyahsız ve seyahatin de fotoğrafsız olmadığını dile getirdi.

Turhan, Türkiye'deki fotoğraf tutkunlarının şanslı olduğuna işaret ederek, "Şanslısınız çünkü Anadolu gibi dünyanın doğa ve tarih kokan cennet diyarında, trenle yani Doğu Ekspresi ile seyahat edebiliyorsunuz. Tabii durum böyle olunca da ortaya 'düşler aleminden kesitler' diyebileceğimiz muhteşem güzellikteki bu fotoğraflar çıkıyor. Elinize, emeğinize, gözünüze, yüreğinize sağlık." diye konuştu.

"Ruhunuz yoksa atınız koşmaz" sözünü anımsatan Turhan, trenlerin, milletin kadim geçmişinden aldığı ruhla 163 yıldır yollarda koştuğunu, yolcu, yük, umut ve İstiklal Harbi günlerinde olduğu gibi askere mühimmat taşıdığını anlattı.

- "Yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yaptık"

Trenlerin, Anadolu'nun güzelliklerini dünyayla buluşturduğunu ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Millet olarak çok ulvi ve güçlü bir ruha sahibiz. Tüm dünya demir yollarını uzattıkça uzatırken, biz 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapmışız. Hükümetlerimiz döneminde, yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapmaya başladık. İlk günden bugüne çivi dahi çakılmayan rayları elden geçirdik, tüm hatlarımızı modernize ettik. Hepimizin yüzlerini güldüren YHT'leri, Marmaray'ı yaptık. Sonunda insanımız yeniden demir yolu ile tanıştı, treni hatırladı, konforlu, güvenli, rahat ulaşıma kavuştu."

Turhan, Doğu Ekspresi'nin de bunlardan payına düşeni aldığına dikkati çekerek, ekspresin büyük gururla ülkenin muhteşem güzelliklerini, saklı zenginliklerini aşikar etmek için yola çıktığını bildirdi.

Doğu Ekspresi'nin geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladığını aktaran Turhan, bu sayının bir zamanlar 20 bine düştüğünü anımsattı.

Turhan, geçmiş yıllarda neredeyse kullanılmayan Van Gölü Ekspresi'nin de geçen yıl 269 bin yolcu taşıdığını belirterek, artık insanların memleketin güzelliklerinin tadına vararak yapabilecekleri tren yolculuklarının Doğu Ekspresi ile sınırlı olmadığını gördüğünü dile getirdi.

Yoğun talep üzerine 29 Mayıs'ta Turistik Doğu Ekspresi seferini de başlattıklarını hatırlatan Turhan, bu trene yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Turhan, "Efsane Ekspres" olarak bilinen "Ankara Ekspresi"nin de bugün itibarıyla seferlerine yeniden başlayacağına işaret ederek, çalışmalar tamamlandığı için bu ekspresin Ankara'dan ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edeceğini bildirdi.

- "Demir yolu fotoğrafçılığının gelişmesini istiyoruz"

Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de demir yolu fotoğrafçılığının gelişmesini istediklerini vurgulayan Turhan, "Bu amaçla da ne gerekiyorsa yapmak niyetindeyiz. Sizleri demir yollarımızın ve ülkemizin gönüllü reklam elçileri olarak görüyoruz. Yaşadığımız anı geleceğe taşıyan, onu ölümsüzleştiren bir kare fotoğraf, bazen binlerce sayfa yazının anlatamadığını dillendirir. 'Tam O An' Fotoğraf Yarışması ve Sergisi de işte bu misyonunu başarıyla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Turhan, yarışmayı gelecek yıl uluslararası düzeye taşıyacaklarını ve kapsamını da genişleteceklerini belirterek, organizasyona Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspreslerini dahil edeceklerini ifade etti.

Gelecek yıl Türkiye'ye gelip bu hatlarda fotoğrafları çekerek yarışmaya katılacak kişilerin, dünyada bu güzergahların tanınmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güzellikleri ortada. Bizler de bu güzelliklere güzellik katmak için garlarımızı yaparken tarihimizi ve bugünümüzü yansıtmasına özen gösteriyoruz. Ankara Garı bunun en güzel örneği. Bir tarafta tarih, bir tarafta günümüz mimarisi. Ayrıca garlarımızın yanında hatlarımızın geçtiği alanların ağaçlandırılmasına da özel önem veriyoruz. Ülkemiz, bir deklanşöre basmakla sanat harikaları verecek güzellikte. Ödül alan tüm fotoğrafçılarımızı kutluyorum. Kuşkusuz bu yarışma, tren yolculuğuna, turistik tren seferlerimize rağbete pozitif etki edecek."

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Bakan Turhan, daha sonra sergi alanının açılışını yaparak, dereceye girenlerin de aralarında olduğu fotoğrafları inceledi.