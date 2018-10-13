Tam 'mezarlığın' üzerinde... Bir ilk olacak!

Batı Balkanlar’daki ilk hava üssünü Arnavutluk’un geçmişte ‘Stalin Şehri’ diye anılan Kuçova kentine kurmaya hazırlanan NATO, bunun için Arnavut hava kuvvetlerinin ‘MiG mezarlığını’ gözüne kestirdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ağustos ayında açıkladığı Kuçova’da NATO hava üssü kurulması planının ayrıntıları netleşiyor.

2005’te Sovyet ve Çin yapımı 224 MiG savaş uçağını ıskartaya çıkartan ve 2009’da NATO üyesi olan Arnavutluk’un Kuçova’daki hava üssü de o zamandan beri sessizleşmişti.

Reuters haber ajansı, komünizm döneminde ‘Stalin Şehri’ diye anılan Kuçova’daki hava üssünü ziyaret edip değişik mimarisini inceledi ve terk edilmiş MiG’leri görüntüledi.

Reuters’e konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, “Kuçova, bölgedeki ilk NATO hava üssüne dönüşecek ve ittifakın Batı Balkanlar’a bıraktığı ilk ayak izi olacak” görüşünü dile getirdi.

NATO, Kuçova’yı tedarik, lojistik, eğitim ve tatbikatlar için destek üssüne dönüştürmek amacıyla ilk etapta 50 milyon euro harcayacak.

Xhaçka, Arnavutluk’un Balkanlar’da istikrara yaptığı yardım, dünya çapında NATO barışgücü misyonlarına verdiği katkıyla bu üs dönüşümünü hak ettiğini savundu.

Arnavutluk Savunma Bakanı, “Bölge, bir bütün olarak geri döndürülemez biçimde Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine girdi” iddiasında bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Arnavutluk Hava Kuvvetleri tedrisatından geçmiş son kuşak pilotlar, bugün 50’li yaşların başındalar ve yeniden uçak motoru sesi duyacaklarına seviniyorlar. Gençler ise NATO üssünün bölgeyi canlandırmasıyla işsizlik sarmalından çıkmayı umuyorlar.

Dağın içine inşa edilmiş 3 hangarın yakınında 88 MiG konuşlanmış durumda...