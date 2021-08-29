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Tam liste açıklandı: İşte Taliban'ın ele geçirdiği ABD silahları!

Afganistan'dan çekilen ABD askerlerinin geride bıraktığı silah ve teçhizatları Taliban'ın eline geçti. Değeri milyarlarca dolar olan teçhizatların tam listesi ABD Muhasebe ofisi tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 23:59:00 - 2021-08-30 00:04:40
Tam liste açıklandı: İşte Taliban'ın ele geçirdiği ABD silahları!

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sonrasında Taliban, başkent Kabil'e girerek ülkenin yönetimini ele geçirdi.

ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle de Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi.

ABD Muhasebe Ofisi tarafından, Taliban'ın envanterine geçirdiği, kara ve hava unsurlarınca kullanılacak olan zırhlı araçlar ve uçaklar/helikopterler başta olmak üzere ekipmanlar, mühimmatlar ve silahlar listelendi.

İşte Taliban'ın eline geçen silah ve teçhizatlar

  • 155 adet mayına dayanıklı araç,
  • 169 adet zırhlı personel taşıyıcı,
  • 42,000 adet kamyon ve SUV,
  • 64,363 adet makinalı tüfek,
  • 8,000 adet kamyon,
  • 162,043 adet telsiz,
  • 16,035 adet gece görüş gözlüğü,
  • 358,530 adet saldırı tüfeği,
  • 176 adet topçu parçaları,
  • 126,295 adet tabanca.

Helikopter

  • 33 adet Mİ-17,
  • 33 adet UH-60 Blackhawk
  • 43 adet MD530

Sabit kanatlı uçaklar

  • 4 adet C-130 Transports
  • 23 adet Embraer EMB 314/A29 Super Tucano
  • 28 adet Cessna 208
  • 10 adet Cessna AC-208 strike aircraft

"Taliban’ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunuyor"

Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban’ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtmişti.

ABD 20 yılda, 83 milyar dolar harcadı

ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı. ABD Sayıştayı'nın 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

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