Tam kıvamında lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Ezogelin çorbası tarifi | Kış aylarında sofraların olmazsa olmazı çorbalardır. Leziz ve içinizi ısıtacak bir çorba tarifi arıyorsanız; ezogelin çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, ezogelin çorbası nasıl yapılıyor? Tam ölçülü ezogelin çorbası tarifi
Leziz ve pratik bir çorba tarifi arıyorsanız; tam ölçülü denenmiş şahane bir çorba tarifi için hazır olun…
Ezogelin çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1,5 yemek kaşığı bulgur
- 1,5 yemek kaşığı pirinç
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates çorbası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım limon suyu
- Yarım limon suyu
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
- Sıvı yağ
Tam kıvamında lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Pirinç ve pirinci güzelce yıkayıp, 2 su bardağı suyla bir tencereye koyup haşlayın.
Soğan ve sarımsakları rendeleyin. Bir tencereye yağ alıp soğan ve sarımsağı kavurun.
Ardından salçayı ekleyip kavurun.
Tencereye sıcak su ekleyin.
Mercimek, pirinçleri, baharatları ilave edin.
Mercimek iyice eriyene kadar çorbayı 25-30 dakika kaynatın.
Çorbayı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.