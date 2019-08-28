Tam kıvamında ev yapımı trileçe tarifi
Trileçe lezzetini evinizin ortamında, bildiğiniz malzeme ve dilediğiniz farklılıklarla yapmanız için, bu tarifi derledik...28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:22
Malzemeler
Keki için;
- 5 yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- yarım çay bardağı sıcak su
- 1 su bardağı un
- yarım su bardağı nişasta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- bir tutam tuz
Islatmak için;
- 1 litre süt
- 1 kutu krema
- 5 yemek kaşığı şeker
- 1 paket toz kremşanti
- 1 çay bardağı süt
Karameli için;
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 kutu krema
Öncelikle pandispanyası için şeker ve yumurtaları iyice çırpın. Ardından önce sıvı, sonrada kuru malzemeler olacak şekilde bütün malzemeleri ekleyin.
Homojen bir kıvam elde ettikten sonra, yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine, karışımı boşaltın.
175 derecelik fırında 10 dakika, sonra ısıyı 150 dereceye çekerek yarım saat pişirin.
Trileçenin sütlü sosu için uygun bir kapta süt, toz şeker ve sıvı kremayı çırpıp buzdolabında bekletin.
Karamelli sosu için, tavaya şekeri alıp orta ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlayın. Açık bir renk alınca 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve yağın erimesini sağlayın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte yavaşça karıştırın.
Fırından çıkan pandispanyayı ılıtın. Ardından keki ters çevirip yağlı kağıdı çıkarıp çatalla delikler açın. Soğuk sütlü şerbetini üzerine dökün.
Ardından karameli üzerine döküp, soğuması için 6 saat kadar dolapta bekletin.
Şimdiden afiyet olsun...
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