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Tam kıvamında çiğ köfte tarifi

Çiğ köfteyi çok seviyorsanız ve evde kendi damak zevkinize göre yapmak istiyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

27 Nisan 2018 Cuma 16:21
Tam kıvamında çiğ köfte tarifi

Yediden yetmişe pek çok kişi tarafından sevilerek yenilen çiğ köfteyi sizde evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

İşte pratik çiğ köfte tarifi...

MALZEMELER:

2 su bardağı köftelik ince bulgur
2 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı ketçap
2 yemek kaşığı isot
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı limon tuzu
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI:

İlk önce bulguru haşlayın ve domates ile biber salçasını karıştırarak içine koyun. Salça ve bulgurun çok iyi karışması gerek. Bu sebeple bu malzemeleri çok kuvvetli bir şekilde elinizle yoğurun.

Buradaki püf nokta ise bulgurun içine konulan suyun miktarıdır. Su ne fazla ne de az olmalı fazla su bulgurun tadını kaçırırken az su da bulgurun sert olmasına neden olur.

Bulgur ve salça tamamen özdeşleşince diğer malzemeleri içine katın. Bu aşamada en önemli şey malzemeleri yoğurmaktır. Çiğ köfte hamurunun çok iyi yoğurulması gerekir. Tüm malzemeleri yaklaşık yarım saat yoğurun. Macun kıvamına gelince yoğurma işlemini bırakın ve marul eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun .

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:21
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