Tam kapanmanın ardından "eyvah" dedirten görüntü

Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından Gaziantep’in merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

17 günlük tam kapanma kararının bitmesinin ardından Gaziantep’in tarihi ve turistik caddelerinde oluşan insan yoğunluğu korkuttu. Alışveriş yapmaları gerektiği için dışarı çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, kısmi kapanmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Tarihi ve turistik caddelerde denetimleri sıklaştıran polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara maske ve mesafe uyarılarında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık korona virüs rakamlarına göre Gaziantep’te vaka sayısında yüzde 19,7’lik bir düşüş yaşandı. 100 binlik vaka sayısına göre hesaplanan haftalık korona virüs tablosunda tam kapanma uygulaması öncesi 167,91 vaka sayısından 134,83 vaka sayısına gerileyen Gaziantep’te yüzde 19,7’lik düşüş yaşandı.

Alışveriş yapmak için dışarı çıktığını belirten Ahmet Mekikçi, tam kapanmadan dolayı yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, “İnsanların aşırı şekilde içeride tutulması toplumu gerdi. İnsan sağlığı önde gelir. İnsan sağlığı baz alınarak bir süre kısıtlama yapıldı. Esasında bizim millette de biraz gevşeme geldiği zaman pikniğe gidiyorlar. Ne yapsınlar insanlarda içeride otur otur sıkıldılar. Her şeyin önünde sağlık gelir. Devletimiz insanları içeride tutma meraklısı değil. Çünkü devletimizin de ekonomisini etkiliyor. Nerede hareket orada bereket demişler. İnsan sağlığını baz alarak ekonomiyi de diri tutmak lazım. Kısmi kapanmadan yanayız” diye konuştu.