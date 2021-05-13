17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan tam kapanma sürecinde sona gelindi. 17 Mayıs 2021 tarihi saat 05.00’da bitecek olan tam kapanmaya ilişkin birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Koronnavirüs tedbirleri kapsamında tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu’nun tam kapanmadan sonra ne zaman toplanacağı merak ediliyor.

Tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu, en son geçtiğimiz Perşembe günü bir araya gelmişti.

Ancak Bakanlar Kurulu öncesinde 17 Mayıs Pazartesi günü Bilim Kurulu'nun toplanacağı tahmin ediliyor.