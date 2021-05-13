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Gündem Tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Gündem

Tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sona yaklaşılırken Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Yeni yasak ve tedbirlere ilişkin tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu’nun hangi tarihte toplanacağı araştırılıyor. Peki, tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:04:00 -
Tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan tam kapanma sürecinde sona gelindi. 17 Mayıs 2021 tarihi saat 05.00’da bitecek olan tam kapanmaya ilişkin birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Koronnavirüs tedbirleri kapsamında tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu’nun tam kapanmadan sonra ne zaman toplanacağı merak ediliyor.

Tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu, en son geçtiğimiz Perşembe günü bir araya gelmişti.

Ancak Bakanlar Kurulu öncesinde 17 Mayıs Pazartesi günü Bilim Kurulu'nun toplanacağı tahmin ediliyor.

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