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Gündem Tam kapanma sonrası yasaklar devam edecek mi? Kulislerde konuşulanı açıkladı
Gündem

Tam kapanma sonrası yasaklar devam edecek mi? Kulislerde konuşulanı açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, tam kapanmadan sonra uygulanması beklenen koronavirüs tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:25:00 -
Tam kapanma sonrası yasaklar devam edecek mi? Kulislerde konuşulanı açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından tam kapanmanın bitmesiyle akşam ve haftasonu yasaklarının devam edip etmeyeceğiyle ilgili kulislerde konuşulanlarla ilgili paylaşım yaptı.

Candaş Tolga Işık, twitter hesabından: Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve haftasonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "en yasaksız" haliyle geçirebilmek. Mesajını paylaştı.

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