Tam kapanma öncesi millet yola çıktı!

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini ifade etti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

Köylere büyük geçiş oldu!

Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala bulundukları illerden ayrılmaya başladılar. Okulların tatil olması, yasak kapsamındaki 18 yaşın altındakilere aileleriyle yolculuk yapma izninin çıkmasının da etkisiyle on binlerce kişi şehir değiştirmeye başladı. Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl büyükşehirlerden köylere büyük geçiş oldu.

Trafik yoğunluğu

Araçları ile yola çıkan vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi bulundukları illeri terk ediyor. Tam kapanma öncesi yoğun trafik oluştu.