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Gündem Tam kapanma olacak mı son dakika | Ramazanda tam kapanma oluyor mu?
Gündem

Tam kapanma olacak mı son dakika | Ramazanda tam kapanma oluyor mu?

Ramazan ayında tam kapanma uygulanacak mı? Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Peki, tam kapanma olur mu? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:41:00 -
Tam kapanma olacak mı son dakika | Ramazanda tam kapanma oluyor mu?

Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, tam kapanma sorusuna da cevap verdi. Peki, tam kapanma olacak mı?

Tam kapanma olacak mı son dakika | Ramazanda tam kapanma oluyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulu yarından itibaren ne gibi tedbirler alınabileceğine yönelik genel kapsamlı hazırlık yaptı. Yarın kabine toplantısında bu önerileri sunacağız. Bu çerçevede kabine toplantısında uygun görülen kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacaktır. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum ramazan ayı tedbirler açısından çok önemli. Yakın temas ve hareketliliği azaltacak bir döneme girmek zorundayız” dedi.

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