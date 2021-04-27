Tam kapanma ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 29 Nisan-17 Mayıs kesintisiz sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. Peki, kapanma ne zamna başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında şöyle açıkladı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."