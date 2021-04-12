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Gündem Tam kapanma isteyenler hep dışarıda: Sapkınlar için sokaklara çıktılar!
Gündem

Tam kapanma isteyenler hep dışarıda: Sapkınlar için sokaklara çıktılar!

Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, İzmir sokaklarına çıkarak sapkınlar için eylem düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 22:48:00 -
Tam kapanma isteyenler hep dışarıda: Sapkınlar için sokaklara çıktılar!

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'de sokağa çıkan kadınlar, pandemi sürecine de aldırış etmeden 'İstanbul Sözleşmesi' provokasyonu yaptı. "Kokuşmuş erkek siyasetiniz değil, kadınlar ve LGBTİ+’lar kazanacak" dedi.

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Karşıyaka Karakolu önünde toplanan Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, "Size inat yaşıyoruz, yaşayacağız, feminist özsavunma yaşatır İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz." yazılı pankartlar taşıdı. "Karanlıktan korkarsan bu kenti ateşe veririz" şeklinde provokatif sloganlar atan grup adına açıklamayı, Elif Yelikaya yaptı: "Yaşadığımız her gün tek adam ve müritlerinin kursağında kalıyor. Ana-akım medya ölen kadınların, trans cinayetlerinin ve LGBTİQ+'lara yönelik nefret söylemlerinin ardından yine bizleri suçlu adlederken de böyle hissettiriyor. Bir gece vakti ne Türkiye'nin gerçekleri ne de bizim bitmeyen öfkemiz ve isyanımız değişiyor. Sadece hesaplarla algı yanılsaması yaratılmaya çalışılıp duruyor. Ancak bir gerçek var ki o da belki de en başarılı noktası bazılarımız etkileniyor, anılarını ve yaşadıklarını hatırlıyor. Bazılarımız öfkeleniyor, öfkesini kanalize edemiyor. Bazılarımız üzülüyor bu gerçekliğe. Ama hepimiz biliyoruz ki tek adam ölüm siyaseti yapıyor."

'Kadınlar ve LGBTİ'liler kazanacak'

"Kayyum rektörlerle, kadın üniversitesi açma tehdidi ile İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararnamesi ile hayatlarımızı kuşatmaya çalışanlara karşı sokaklardan sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Meşhur 'karanlıktan korkarsan bu kenti ateşe veririz' sloganı hayatımızın gerçeği sayıyor ve feminist isyanımızı yükseltiyoruz. Yaşamlarımızdan da, birbirimizden de, feminist özsavunmamızdan da vazgeçmiyoruz. Kokuşmuş erkek siyasetiniz değil, Kadınlar ve LGBTİ+’lar kazanacak."

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