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Ekonomi ‘Tam kapanma’ desteği adrese teslim ediliyor
Ekonomi

‘Tam kapanma’ desteği adrese teslim ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında bin 100 lira tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim edildiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:53:00 -
‘Tam kapanma’ desteği adrese teslim ediliyor

Yanık, ayrıca e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan yaklaşık 1.2 milyon haneye bin 100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti. Yanık, “Ramazan Bayramı’na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız” ifadelerini kullandı. Hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edildiğini de dile getirdi.

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