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Otomotiv Tam elektrikli otomobil satışları: Türkiye'de büyük artış gösteriyor! Türkiye'nin ilgisi giderek artıyor
Otomotiv

Tam elektrikli otomobil satışları: Türkiye'de büyük artış gösteriyor! Türkiye'nin ilgisi giderek artıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-10 20:26:00 - 2024-05-10 20:49:06
Tam elektrikli otomobil satışları: Türkiye'de büyük artış gösteriyor! Türkiye'nin ilgisi giderek artıyor

Türkiye'de tam elektrikli otomobil satışları %273 artışla 20 bin 255'e yükseldi! Vatandaşlar tarafından onaylandı! Benzinli otomobiller liderliğini korurken, hibrit ve tam elektrikli araçların pazar payı önemli ölçüde arttı. Nisan'da ise 6,546 tam elektrikli otomobil satıldı.

Türkiye'de Tam Elektrikli Otomobil Satışları...

Türkiye'de tam elektrikli otomobil satışları %273 artışla 20 bin 255'e yükseldi! Benzinli otomobiller liderliğini korurken, hibrit ve tam elektrikli araçların pazar payı önemli ölçüde arttı. Nisan'da ise 6,546 tam elektrikli otomobil satıldı.

Türkiye'de otomobil sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Son verilere göre, tam elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre %273 artarak 20 bin 255'e yükseldi. Bu artış, benzinli araçların liderliğini sürdürdüğü pazarda elektrikli araçların giderek daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor. Hibrit ve tam elektrikli araçların pazar payı önemli ölçüde artarken, Nisan ayında 6,546 tam elektrikli otomobil satıldı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin otomotiv sektöründe sürdürülebilir ve yeşil bir dönüşüme doğru ilerlediğini gösteriyor.

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 20 bin 255'e ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışı ise ocak-nisan döneminde yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adede yükseldi. Otomobil satışları yüzde 16,62 artarak 294 bin 837'ye çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601'e geriledi.

Bu dönemde Türkiye otomobil pazarında benzinli otomobiller 192 bin 786 satışla birinci sırayı korurken, hibrit otomobiller 43 bin 845 satışla ikinci sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları 32 bin 676, otogazlı otomobil satışları ise 2 bin 428 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 20 bin 255 olarak kaydedildi.
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Ayrıca, araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan uzatılmış menzil araçlarının da elektrikli otomobil satışlarına dahil edildiği belirtildi. Böylece elektrikli otomobil satış sayısı 23 bin 102'ye yükseldi.

Nisan ayı itibarıyla, benzinli otomobil satışlarında yüzde 14,1 artış görülürken, dizel otomobil satışları yüzde 27,3 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 26,5 düştü. Hibrit otomobil satışları yüzde 56,3 artarken, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 273 arttı.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 6,9'a yükselirken, hibrit otomobillerin pazar payı da yüzde 14,9'a çıktı. Toplam pazarın yüzde 22,7'sini elektrikli motorlu araçlar oluşturdu. Nisan ayında ise toplam 6 bin 546 "tam elektrikli" otomobil satıldı ve bu otomobillerin pazar payı yüzde 10,7 olarak hesaplandı.

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