0553 313 94 23

Tam da o an... Bir evin çatısına isabet etti

Ordu'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı.

12 Temmuz 2019 Cuma 06:09
Tam da o an... Bir evin çatısına isabet etti

Ordu kıyılarında akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

YARALANAN YOK

Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde de bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Yaralananın olmadığı olay sırasında evde bulunanlar ile mahalleli endişe ve korku yaşadı.

Çıkan yangın ise ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 05:08
  1. Ordu
  2. ordu
  3. sağanak
  4. şimşek
  5. yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'den mobil uygulama
    1. Resmi Gazete'den mobil uygulama
    2. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    3. Kuşadası Belediyesi “Altın Güvercin..
    4. AYESOB’dan Başkan Erden’e tebrik..
    5. Başkan İnal tütün üreticisini ziyaret..
    6. Hastanede firar etti, otogarda..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    8. Savunma sanayisinde yerli üretim yüzde..
    9. 4 şehri bir birine bağlayacak.....
    10. İstanbul'un göbeğinde böyle..
    11. Balıkesir'de feci olay... Kamyondan..
    12. Kritik kanun kabul edildi!
    13. BM'den Basra Körfezi uyarısı:..
    14. Çin’de 1200 yıllık taş tablet bulundu
    15. Tam da o an... Bir evin çatısına..
    16. New York’ta FETÖ'nün gerçek yüzü..
    17. 12.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Ardahan'da bazı alanlar "kesin..
    19. Türk ihracatçılardan Çin'e ziyaret
    20. Togo hükümetinden halka "rüşvete karşı..
    21. 15 Temmuz'da toplu taşıma ile..
    22. Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin..
    23. RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar..
    24. Türbülansa giren uçakta 37 kişi..
    25. BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib..
    26. Beş katlı binanın bodrum katında çıkan..
    27. Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post..
    28. Trump, nüfus sayımında vatandaşlık..
    29. FETÖ'nün gerçek yüzü Paris'te anlatıldı
    30. Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de..
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı