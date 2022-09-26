Tam da milliyetçi İYi Parti'nin başkanına yakışan gösteri! Bu ne rezalet?

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İP'li Okan Kocakaya yönetimindeki Demre Belediyesi rezil bir organizasyona imza attı.

Antalya'nın Demre ilçesinde İP'li belediyenin organize ettiği 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadın, araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivale katılan gençler, o anları cep telefonu kameraları ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Bir de utanmadan "tezgah" savunması yaptı!

Görüntülere gelen tepkilerden sonra kendini savunun İP'li Demre Belediye Başkanı, utanmayıp kendisine ve partisine tezgah kurulduğunu iddia etti. İP'li Başkan, "Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız." dedi.

Meral Akşener bu dansa ne der?

Gösteriyi izleyenler arasında gençlerle birlikte küçük çocukların da yer aldığı öğrenilirken, büyük ahlaksızlığın üzerini örtmek isteyen İP'li Okan Kocakaya, "Andolsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım." sözleri ile rezaletin üstünü örtmeye çalıştı.

Rezil görüntülerden sonra, İYİ Parti Genel Başkanı milliyetçi Meral Akşener'in dans için ne diyeceği merak konusu oldu.