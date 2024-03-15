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Sosyal Medya Tam da laikçilerin şımarık çocuğu! Seküler kadın sürücüden polise skandal tehdit
Sosyal Medya

Tam da laikçilerin şımarık çocuğu! Seküler kadın sürücüden polise skandal tehdit

Yeniakit Publisher
2024-03-15 17:51:00 - 2024-03-15 17:51:26

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevirmeye takılan laikçi seküler kadın sürücünün polis memuruna ‘Adını ver çabuk seni sürdüreceğim’ diye tehditte bulunup küfür ettiği anlar tepkilere neden oldu.

Laikçi seküler kesimin, görevini yapmaya çalışan polis memurlarına yönelik takındıkları tutumlara ilişkin skandal görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor.

Bunun son örneği çevirmeye takılan bir kadın sürücü ile kamu görevini yürüten bir polis arasında yaşandı.

‘Adını ver seni sürdüreceğim’ tehdidi

Gece saatlerinde medyana gelen olayda, alkollü kadın sürücü çevirmeye takılıyor. Polislerin ehliyetini istediği kadın sürücü uzun süre ehliyetini vermemek için polislere zorluk çıkartıyor.

Polislerin kaçma şüphesine karşı, aracına binmesine izin vermedikleri sürücünün, görüntülerde, 'Sen Suat’ı tanıyor musun, adını ver seni sürdüreceğim' diye tehdit ettiği görülüyor.

Polislere taciz iftirası

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadın sürücü, küfürler ve hakaretler yağdırdığı polis memurlarına, 112'yi arayarak kendisine tacizde bulundukları iftirasını atacak kadar ileri giderken; olay yerine çağrılan trafik ekipleri şahsı karakola götürdü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

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