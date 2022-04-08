Tam da kıtlığı yaşanıyorken, Afganistan'dan dünyaya can suyu! Üretimine tekrar başladılar

Afganistan'ın kuzeyindeki Saripul ilinde bir petrol rezervi hizmete açılarak petrol sondajı başlatıldı.

Afganistan İslam Emirliği Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader Ahund, bugün sabah saatlerinde bölgede yapılan törenle petrol kuyularının açılış törenine katıldı.

Açılışı, Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Mevlevi Şahabeddin Dilaver ile Molla Birader birlikte yaptı.

Saripul ilinde bulunan Kaşgari Petrol Sahası'nda yer alan 10 petrol kuyusundan 9'u bugün itibarıyla çalışmaya başladı.

Bu bölgedeki petrol sondajından günlük 100 ila 150 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

İlerleyen süreçte özellikle ülkenin kuzeyindeki kanıtlanmış petrol ve doğal gaz sahalarında sondaj çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, petrol ve doğal gaz içerdiği tahmin edilen havzalarda da tespit işlemlerinin yapılacağı, kanıtlanmış rezervlerin miktarının artacağı belirtiliyor.

Ülkede var olduğu bilinen rezervler olmasına rağmen, olası rezervlere dair kapsamlı çalışmalar savaşlar sebebiyle yapılamadığından, gerçek miktarların çok daha yüksek olacağı düşünülüyor.

Bölgede yapılan araştırma ve tahminlere göre, sadece kuzey bölgesinde 1.6 milyar varil ham petrol, 400 milyar metreküp doğal gaz, 500 milyon varil doğal gaz sıvıları olduğu belirtiliyor.

Afganistan'da hidrokarbon kaynakları bakımından 6 adet havza-yarı havza bulunuyor. Bunlar Amu Derya, Afgan-Tacik, Tirpul, Kuşka, Hilmend ve Katavaz havzaları. Özellikle kuzeydeki havzalar, Türkmenistan'daki büyük enerji rezervlerinin devamı niteliğinde olduğundan, bu bölgelerden ciddi miktarda petrol ve gaz çıkarılabileceği ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News