  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tam da kıtlığı yaşanıyorken, Afganistan'dan dünyaya can suyu! Üretimine tekrar başladılar
Dünya

Tam da kıtlığı yaşanıyorken, Afganistan'dan dünyaya can suyu! Üretimine tekrar başladılar

Afganistan'ın kuzeyindeki Saripul ilinde bir petrol rezervi hizmete açılarak sondaj başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:46:00 -
Tam da kıtlığı yaşanıyorken, Afganistan'dan dünyaya can suyu! Üretimine tekrar başladılar

Afganistan'ın kuzeyindeki Saripul ilinde bir petrol rezervi hizmete açılarak petrol sondajı başlatıldı.

Afganistan İslam Emirliği Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader Ahund, bugün sabah saatlerinde bölgede yapılan törenle petrol kuyularının açılış törenine katıldı.

Açılışı, Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Mevlevi Şahabeddin Dilaver ile Molla Birader birlikte yaptı.

Saripul ilinde bulunan Kaşgari Petrol Sahası'nda yer alan 10 petrol kuyusundan 9'u bugün itibarıyla çalışmaya başladı.

Bu bölgedeki petrol sondajından günlük 100 ila 150 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

İlerleyen süreçte özellikle ülkenin kuzeyindeki kanıtlanmış petrol ve doğal gaz sahalarında sondaj çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, petrol ve doğal gaz içerdiği tahmin edilen havzalarda da tespit işlemlerinin yapılacağı, kanıtlanmış rezervlerin miktarının artacağı belirtiliyor.

Ülkede var olduğu bilinen rezervler olmasına rağmen, olası rezervlere dair kapsamlı çalışmalar savaşlar sebebiyle yapılamadığından, gerçek miktarların çok daha yüksek olacağı düşünülüyor.
Bölgede yapılan araştırma ve tahminlere göre, sadece kuzey bölgesinde 1.6 milyar varil ham petrol, 400 milyar metreküp doğal gaz, 500 milyon varil doğal gaz sıvıları olduğu belirtiliyor.

Afganistan'da hidrokarbon kaynakları bakımından 6 adet havza-yarı havza bulunuyor. Bunlar Amu Derya, Afgan-Tacik, Tirpul, Kuşka, Hilmend ve Katavaz havzaları. Özellikle kuzeydeki havzalar, Türkmenistan'daki büyük enerji rezervlerinin devamı niteliğinde olduğundan, bu bölgelerden ciddi miktarda petrol ve gaz çıkarılabileceği ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay