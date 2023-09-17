Tam 'bu ayılar saldırmaz' diyordu ki olanlar oldu!
Karşılaştığı ayıları kameraya kaydederken, saldırgan olmadıklarını söyleyen kampçıya o anda ayı saldırdı.
Olay Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde meydana geldi.
Cep telefonu ile ayıların videosunu çeken kampçı aynı anda anons da yaparak, ayıların kimseye saldırmadığını söylüyordu. Kamp yapan vatandaş, ayıların çadırlara gelebilme ihtimalinden bahsederken, korkmaya gerek olmadığını ifade etti.
Neyse ki yara almadan kurtuldu!
Ayıların saldırmadığını ve zarar vermediğini iddia eden kampçıya tam da o sırada ayı saldırdı. Kampçının, saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.