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Dünya Tam bir yıl sonra harekete geçti! Yine 4 Aralık yine patlama
Dünya

Tam bir yıl sonra harekete geçti! Yine 4 Aralık yine patlama

Endonezya'da bulunan Semeru Yanardağı geçen yıl olduğu gibi bu yılda 4 Aralık'ta patladı. Yüzlerce kişi ise sığınaklara yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:09:00 - 2022-12-04 15:16:31
Tam bir yıl sonra harekete geçti! Yine 4 Aralık yine patlama

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı tam bir yıl sonra herekete geçti. Yanardağ son olarak 4 aralık 2021'de patlamıştı ve 59 kişi yaşamını yitirmişti. Aradan geçen bir yılın ardından yanardağ bir kez daha harekete geçti. Yanardağa yakın iki köy tahliye edildi. Yetkililer yanardağa en az 13 kilometre uzakta durulmasını tavsiye etti. Binlerce kişi bölgeden tahliye edilip sığanaklara alınırken şimdiye kadar bir can kaybı haberi gelmedi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari  yaptığı açıklamada, "Yanardağ civarında yaşayan herkese, nehrin sıcak gaz bulutu ve lav barındırma potansiyeline sahip olması nedeniyle Besuk Kobokan nehri boyunca hiçbir faaliyette bulunmamalarını söyledik" dedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı ise patlamanın ardından tsunami uyarısında bulundu.

 

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