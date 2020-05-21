Tam bir şifa deposu! Uyku problemlerine de birebir geliyor

Malta eriği, anavatanı Çin olmakla beraber gülgiller familyasına ait olan malta eriği ağacının bir meyvesidir. Özellikle Akdeniz ikliminin yaygın olduğu bölgelerde yetişen Malta eriği, ülkemizde Akdeniz ve Ege kıyılarında yetişmektedir. Malta eriği, yüksek oranda A ve C vitaminleri içermektedir. Bu özelliğiyle malta eriği, birçok hastalığa birebir fayda sağlamaktadır. İşte malta eriğinin sağlığa mucizevi faydaları...

- Yüksek oranda içerdiği A vitamini ve antioksidanlar dolayısıyla göz hastalıklarına birebir gelmektedir. Malta eriği göz içerisindeki vitamin seviyesini dengeler, gözlerdeki virüsleri engeller.

- Malta eriği düşük kaloriye sahiptir, lif ve pektin açısından oldukça zengindir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece vücudu birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

- Malta eriğinin diyabet hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kan şekerini düşürücü ve düzenleyici etkisi sebebiyle uzmanlar malta eriğini sık sık önermektedir.

- Malta eriği, hücrelerin mutasyona uğramasını engeller, tümör ve kanser riskini önemli ölçüde azaltır.

- Kan hücrelerini arttırır.

- K vitamini bakımından da zengin olan malta eriği, kemik sağlığına birebir gelmektedir. Malta eriği, kemik rahatsızlıklarının yaşanmasını engeller.

- Akciğerdeki virüsleri söker atar, güçlü bir balgam söktürücüdür.

- Malta eriğinin uyku problemlerine karşı da birebir geldiği kanıtlanmıştır.