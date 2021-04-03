  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tam bir provokatör yetiştirmiş! Gergerlioğlu'nun oğlu süreci adım adım provoke etti!
Gündem

Tam bir provokatör yetiştirmiş! Gergerlioğlu'nun oğlu süreci adım adım provoke etti!

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının cezaevine gönderilmesi sürecinde yandaş kanallar aracılığıyla süreci adım adım provoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 20:51:00 - 2021-04-03 20:59:21

 Yeniakit.com.tr 

Verilen 10 günlük sürenin bitiminde evinde gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Kanal kanal dolaştı!

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu babasının cezaevine gitme sürecini adım adım provoke etti. Gözaltına alınırken, 'Babamın ayakkabısını giymesine bile izin vermediler' yaygarası kopartan Salih Gergerlioğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde de 'babamı bize haber vermeden kaçırdılar' diyerek provokasyona devam etti.

'Babamı hastaneden kaçırdılar'

Yandaş kanalların birinden çıkıp birine katılan Salih Gergerlioğlu, hastane bahçesinde yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Jandarmalar cezaevi otobüsü ile birlikte babamı kaçırdılar. Bir mizansen uygulayarak kaçırdılar. 'Burada yoğun bakımın tek bir çıkışı var. Cezaevi nakilleri hep buradan yapılıyor' dediler. Doktorlar da bize babamın sağlık durumu hakkında bilgi vermedi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Kandil kutladı" diyerek saldırdı! 15 Temmuz kahramanı Tümgeneral Davut Ala'ya küstah sözler!

Kahraman Mehmetçik’in namaz kılarken çekilen görüntüleri üzerinden ortalığı birbirine katmaya çalışan Kemalistler iyice çıldırdı. Cumhuriyet..
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor
Medya

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen oyuncularından biri olan İpek Yalova'nın dizi..
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollü kaza yaptı
Gündem

Ortalığı karıştıracak iddia: CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollü kaza yaptı

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin kabarık siciline bir yenisi daha eklendi. CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü bir şekilde kaza yaptığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay