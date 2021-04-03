Tam bir provokatör yetiştirmiş! Gergerlioğlu'nun oğlu süreci adım adım provoke etti!

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Verilen 10 günlük sürenin bitiminde evinde gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Kanal kanal dolaştı!

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu babasının cezaevine gitme sürecini adım adım provoke etti. Gözaltına alınırken, 'Babamın ayakkabısını giymesine bile izin vermediler' yaygarası kopartan Salih Gergerlioğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde de 'babamı bize haber vermeden kaçırdılar' diyerek provokasyona devam etti.

'Babamı hastaneden kaçırdılar'

Yandaş kanalların birinden çıkıp birine katılan Salih Gergerlioğlu, hastane bahçesinde yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Jandarmalar cezaevi otobüsü ile birlikte babamı kaçırdılar. Bir mizansen uygulayarak kaçırdılar. 'Burada yoğun bakımın tek bir çıkışı var. Cezaevi nakilleri hep buradan yapılıyor' dediler. Doktorlar da bize babamın sağlık durumu hakkında bilgi vermedi."