Tam bir iki yüzlülük! Asrın felaketini yok sayan Kılıçdaroğlu İzmir'deki sel için bakın ne demişti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal afetler konusundaki iki farklı açıklaması gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin, 'felaket' olarak nitelendirilmesine karşı çıkarken, 6 Şubat 2021 tarihinde İzmir'de yaşanan sel için ise "Tam bir afet, bir yılda yağması gereken yağmur, 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu" şeklindeki ifadeleri ortaya çıktı.

Türkiye tarihinin en büyük doğal afetiyle başa çıkmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pradoks içeren açıklamaları dikkat çekiyor.

'Asrın felaketi'ni küçümsedi

Kılıçdaroğlu, uzmanların ve tüm dünyanın 'asrın felaketi' olarak kabul ettiği depremler için, "Asrın felaketi demek şu demektir; 'Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık, biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz' diye. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz? Nasıl olur da bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak sorumluluktan kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki sele 'tam bir afet' demişti

Oysa aynı Kılıçdaroğlu İzmir'de 6 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen sel için ise, "Tam bir afet, bir yılda yağması gereken yağmur, 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu" şeklinde konuşmuştu.