Tam bir antioksidan deposu, içen hastaneye uğramıyor: Eski tıp tarihine geçmiş, yeni tarifleri unutun! Çok kolay
Doğanın bize sunduğu imkânlar sorunu çözmede çok daha etkilidir. Hindistan mutfağı doğal baharatları kullanmak konusunda uzmandır ve en etkili kullandıkları baharatlardan biri de zerdeçaldır. Tarifler...
Zerdeçalın faydalarından kısaca bahsedecek olursak, karaciğer ve mide problemleri için sıklıkla kullanılır. Tüm parazit ve mikrobik oluşumları önler ve içerdiği antioksidanlar vücuda oldukça yüksek fayda sağlar. Düzenli kullanımda vücudunuzu tüm toksinlerden arındırır. Size vereceğimiz zerdeçallı bu içecek tarifi ile sizde zerdeçalın tüm faydalarına kendiniz şahit olabileceksiniz.
Hadi öğrenelim!
Malzemeler
Yarım veya bir çay kaşığı zerdeçal
Yarım çay kaşığı zencefil
Yarım çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı çia tohumu
Yarım bardak ananas(ortalama yarım ananas)
1 muz
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 bardak Hindistan cevizi sütü
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender a alıp güzelce öğütün ve homojen bir karışım elde edin. Her sabah aç karnına tüketin.
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