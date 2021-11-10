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Gündem Tam beş yıl oldu! Derik şehidi rahmetle anılıyor
Gündem

Tam beş yıl oldu! Derik şehidi rahmetle anılıyor

Mardin'in Derik ilçesinde 5 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk rahmetle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:19:00 -
Tam beş yıl oldu! Derik şehidi rahmetle anılıyor

 Yeni Akit  Ankara 

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Kaymakam Safitürk, siyasetçiler tarafından unutulmuyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu“Tam 5 yıl Vatan sevgisiyle, Millet sevgisiyle hizmet ederken Şehit edilen bir evladımızın; Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk'ün Şehadetinin üzerinden geçen... Şehidim, rahat uyu... Kanın yerde kalmadı... Adın, al bayrağımızla birlikte yüreklerimizde sonsuza kadar yaşayacak...” ifadelerine yer verdi.

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