Tam anlamıyla hayal kırıklığı! Ne petrol ne doğalgaz çıktı

Dünya ülkeleri, küresel piyasaları da etkisi altına alan petrol ve doğal gaz krizine alternatifler arıyor. Avustralya'nın Western Gas şirketinin, Avustralya açıklarında iyi bir konuma sahip olan ve merakla beklenen Sasanof-1 sondaj çalışmasından, ne petrol ne de doğal gaz çıktı.

Rusya-Ukrayna krizi ile had safhaya çıkan petrol ve doğal gaz krizi, küresel piyasalarda sarsıntılara neden oluyor. Birçok ülke hidrokarbon arayışlarını hızlandırırken, yinelenebilir enerjiye yatırımlar da artıyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Avustralya'nın Western Gas şirketi, ülkenin açık sularında hidrokarbon arayışlarını hızlandırdı. Çalışmalar sonucunda, Onslow Batı Avustralya'nın yaklaşık 130 mil kuzeybatısında 'iyi bit konuma sahip' denilen bölgede, kuyu açma çalışmaları başladı.

Western Gas'ın, yüzde 52,5 oranda işletmecisi olduğu kuyuda, ortakları yüzde 25 ile Global Petrol ve Gaz ve yüzde 12,5 ile Prominence Energy. Kalan yüzde 10'luk hisse, Mayıs ayında Sasanof'un sondajı başlamadan hemen önce Clontarf Energy tarafından satın alındı.

Ne petrol ne doğalgaz çıktı

Tüm çalışma ve beklentilere rağmen, Sasanof-1 kuyusu adı konulan alanda herhangi bir ticari hidrokarbon (petrol, doğal gaz) bulunamadı.

Western Gas'ın ortağı Prominence Energy, Sasanof-1 keşif kuyusunun Valaris MS-1 teçhizatı tarafından toplam 7.840 fit RMDT derinliğe kadar kazasız bir şekilde delindiğini söyledi.

Şirket, sondajın hiçbir ticari hidrokarbon alanıyla kesişmediğini, kuyunun artık tıkanacağını ve kalıcı olarak terk edileceğini de duyurdu.

Star Gazete