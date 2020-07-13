  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tam altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi?

Tam altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi? Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselmesi herkesi üzdü. Yatırımcıların gözü şu an altının ons değerinden ayrılmıyor. Canlı altın döviz araştırması yapanlar da gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın ve çeyrek altındaki fiyat kaç lira? Merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-13 09:42:00 -
Tam altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi?

13 Temmuz altın fiyatları aşağıda; önce alış daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yer alıyor. 

GRAM ALTIN

  • 398,19
  • 398,30

22 AYAR BİLEZİK

  • 364,30
  • 365,80

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.590,10
  • 2.612,50

YARIM ALTIN

  • 1.295,00
  • 1.311,20

ÇEYREK ALTIN

  • 647,50
  • 656,40

REŞAT ALTIN

  • 2.622,57
  • 2.645,45

22 AYAR ALTIN

  • 361,73
  • 375,72

18 AYAR ALTIN

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN

  • 223,84
  • 259,81

12 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?
12 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

Ekonomi

12 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı