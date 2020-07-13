Tam altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi? Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselmesi herkesi üzdü. Yatırımcıların gözü şu an altının ons değerinden ayrılmıyor. Canlı altın döviz araştırması yapanlar da gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın ve çeyrek altındaki fiyat kaç lira? Merak edilen detaylar...