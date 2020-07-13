Tam altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi?
Tam altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi? Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselmesi herkesi üzdü. Yatırımcıların gözü şu an altının ons değerinden ayrılmıyor. Canlı altın döviz araştırması yapanlar da gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın ve çeyrek altındaki fiyat kaç lira? Merak edilen detaylar...
13 Temmuz altın fiyatları aşağıda; önce alış daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 398,19
- 398,30
22 AYAR BİLEZİK
- 364,30
- 365,80
CUMHURİYET ALTINI
- 2.590,10
- 2.612,50
YARIM ALTIN
- 1.295,00
- 1.311,20
ÇEYREK ALTIN
- 647,50
- 656,40
REŞAT ALTIN
- 2.622,57
- 2.645,45
22 AYAR ALTIN
- 361,73
- 375,72
18 AYAR ALTIN
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN
- 223,84
- 259,81