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Yaşam Tam açılma olacak mı? Yasaklar tamamen ne zaman kalkar?
Yaşam

Tam açılma olacak mı? Yasaklar tamamen ne zaman kalkar?

1 Haziran itibariyle uygulanan kademeli normalleşme takvimine göre Türkiye'de Pazar günleri ve hafta içi belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasakları sürüyor. Vatandaşlar tam açılma ne zaman olacak, yasaklar tamamen kalkacak mı? soruların yanıt arıyor. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu? Tam açılma olacak mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-06-09 23:57:00 -
Tam açılma olacak mı? Yasaklar tamamen ne zaman kalkar?

Geçtiğimiz günlerde yeni kararlar açıklanmıştı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı bütün gün yerine saat 22.00'de başlayacağı belirtilmişti. Bu hafta perşembe günü yani 10 Haziran tarihinde kabine toplantısı yapılacak. Peki tam açılma ne zaman olacak 2021?

Tam açılma olacak mı?

Tam açılma ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hürriyet'ten Gizem Ksrakış'ın haberine göre; AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

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