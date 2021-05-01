  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sızan gaz nedeniyle lokantada patlama! Kaymakam açıklama yaptı

Rusya askerlerini geri çekti! ABD'den flaş açıklama

Karamollaoğlu'ndan 'LGBT fahri üyesi' Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Rusya'dan AP Başkanı'na yaptırım kararı!

Telegram’da harekete geçtiler! Almanya’da hükümeti devirme çağrısı

Çok yüksek riskli ilde şaşırtan durum! Bir ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları

Terör seviciler birbirine girdi: İHD Grup Yorum'un terör iltisakını deşifre etti!

FETÖ'nün bu tuzağına düşmeyin! Hala para peşinde
Bakan Soylu'dan vatandaşlara önemli çağrı
Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat’ta ‘tam
Almanya’da salgının başından bu yana 2 Bin 186 Türkiye kökenli öldü
İsviçre’de 2020’de en fazla ırkçılık vak
Sağlık Tam açılma olacak mı? Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?
Sağlık

Tam açılma olacak mı? Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

Bayramdan sonra hangi yasaklar kalkacak? Türkiye'de 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından tam açılma yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Haziran ayında yasaklar bitecek mi? Tam kapanmadan sonra her yer açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 09:51:00 -
Tam açılma olacak mı? Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

Türkiye’de ilk kez tam kapanma dönemi uygulanıyor. Vatandaşlar 17 günlük kapanmanın ardından tam açılmanın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yasaklar ne zaman bitecek?

Tam açılma olacak mı? Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’e konuştu. Bakan Koca, ‘Tam kapanmanın ardından tam açılma olacak mı?’ sorusuna cevap verdi. Fahrettin Koca, “Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Tedbirler ve yaygın aşılamanın süreceğini ifade eden Koca, "Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum. Hem tedbirler hem yaygın aşılama birlikte olacak" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Darphanesi eski müdüründen altın alacaklara kritik uyarı!
Ekonomi

ABD Darphanesi eski müdüründen altın alacaklara kritik uyarı!

Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi eski müdürü Ed Moy, altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Dünya yetimlerine sahip çıkalım
Etkinlikler

Dünya yetimlerine sahip çıkalım

‘Esenler’de Ramazan’ programının dün akşamki konuğu Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz oldu. Dünya Yetimler Günü’nde vakfın çalışmaları hakkın..
Ünlü komedyenden kötü haber
Dünya

Ünlü komedyenden kötü haber

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay