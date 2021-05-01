Türkiye’de ilk kez tam kapanma dönemi uygulanıyor. Vatandaşlar 17 günlük kapanmanın ardından tam açılmanın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yasaklar ne zaman bitecek?

Tam açılma olacak mı? Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’e konuştu. Bakan Koca, ‘Tam kapanmanın ardından tam açılma olacak mı?’ sorusuna cevap verdi. Fahrettin Koca, “Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Tedbirler ve yaygın aşılamanın süreceğini ifade eden Koca, "Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum. Hem tedbirler hem yaygın aşılama birlikte olacak" dedi.