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Spor Tam 9 kişi! Fenerbahçe’de büyük tehlike
Spor

Tam 9 kişi! Fenerbahçe’de büyük tehlike

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 16:32:00 -
Tam 9 kişi! Fenerbahçe’de büyük tehlike

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi ligde geride kalan 20 haftada 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligde 40. randevu

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek.

Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı. 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0’lık skorla geçmişti.

9 isim sarı kart ceza sınırında

Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor.

Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kadıköy karnesi

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı.

Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü.

Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Golcüler takımı sırtlıyor

Fenerbahçe’nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor.

Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor.

Süper Lig’de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10’unu Kadıköy’de kaydetti. Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9’a çıkardı.

Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3’er golle katkı sağladı.

Düdük Volkan Bayarslan’da

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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