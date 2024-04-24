Tam 6 gündür haber alınamıyordu! 80 yaşındaki Cevdet Amca bakın nerede bulundu

Elazığ’da komşularının haber alamadığı Cevdet Çiftçi, ekipleri harekete geçirdi. Gelen ihbarda 6 gündür kendisine ulaşılmadığı bilgisi üzerine adrese gelen ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

İlginç olay, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiftçi’nin komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi.

Daha sonra ekipler, dakikalarca Çiftçi’nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Çiftçi, kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler, Çiftçi’yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Çiftçi, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Çiftçi’nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.